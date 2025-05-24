السياسة وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي

البلاد- الرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد مايكل لولر. جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.