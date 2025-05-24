منصة “إكس” تشهد عطلًا مفاجئًا

متابعاتمنصة “إكس” تشهد عطلًا مفاجئًا صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1446 هـ 24 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور دوت كوم”، المعني بتتبع انقطاع الخدمات، أن منصة “إكس” شهدت عطلًا لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة وعدد من البلدان حول العالم، اليوم (السبت). وذكر الموقع، الذي يتتبع انقطاع الخدمات من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر، أن أكثر من 25 ألف شخص أبلغوا أنهم واجهوا مشاكل لدى استخدام منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثر العطل على إمكانية وصول المستخدمين في عدد من البلدان إلى حساباتهم وظهور المنشورات المختلفة للحسابات التي يتابعونها على المنصة. وكان “إكس”، الذي يملكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد تعرض لعطل مشابه، مارس الماضي، أدى إلى تعذر وصول العديد من مستخدمي المنصة إلى حساباتهم.