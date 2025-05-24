منصة “إكس” تشهد عطلًا مفاجئًا

وذكر الموقع، الذي يتتبع انقطاع الخدمات من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر، أن أكثر من 25 ألف شخص أبلغوا أنهم واجهوا مشاكل لدى استخدام منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثر العطل على إمكانية وصول المستخدمين في عدد من البلدان إلى حساباتهم وظهور المنشورات المختلفة للحسابات التي يتابعونها على المنصة. وكان “إكس”، الذي يملكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد تعرض لعطل مشابه، مارس الماضي، أدى إلى تعذر وصول العديد من مستخدمي المنصة إلى حساباتهم.