محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية

البلاد- جدة

اختير النجم الدولي المصري هداف فريق ليفربول محمد صلاح، أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد تقديمه أداء رائعًا، ساعد فريقه في إحراز لقب الدوري؛ وبذلك أصبح صلاح خامس لاعب يفوز بذلك مرتين.

سجل صلاح 28 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة؛ ليقود فريق المدرب أرنه سلوت إلى تحقيق اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

– خامس لاعب

بعد فوزه بالجائزة في موسم 2017-2018 أصبح صلاح خامس لاعب فحسب يفوز بها مرتين، بعد تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين. كما أن اللاعب المصري (32 عامًا) في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد؛ إذ يتقدم بخمسة أهداف على مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك قبل المباراة الأخيرة من الموسم غدًا الأحد.

ولم يشارك أي لاعب من قبل في تسجيل وصناعة 46 هدفًا في موسم مكون من 38 مباراة، وعندما يستضيف ليفربول كريستال بالاس في أنفيلد، فسيكون بإمكان صلاح تحطيم الرقم القياسي البالغ 47 هدفًا الذي يحمله آلان شيرر، وأندرو كول، اللذان حققا هذا الإنجاز في موسم مكون من 42 مباراة.

وبفضل تقديمه ست تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر، يمكن أن يصبح صلاح أول لاعب يفوز بجوائز الحذاء الذهبي وصانع الألعاب الذهبي ولاعب الموسم خلال موسم واحد.

وبعد أن وقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول؛ سيدخل الموسم المقبل بحثًا عن الفوز بالجائزة للمرة الثالثة؛ ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في حال تحققه.

– صلاح وهنري

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم “رابطة كُتّاب كرة القدم الإنكليزية” للمرة الثالثة في وقت سابق من هذا الشهر. وتسلم النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس الماضي؛ المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية عن موسم 2024-2025. وأقامت رابطة كتاب كرة القدم الإنكليزية حفلًا لتسلم صلاح، والإنجليزية أليسا روسو -لاعبة فريق أرسنال النسائي- جوائز الأفضل في إنجلترا للرجال والسيدات. وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

وحصل صلاح على هذه الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية ليعادل رقم الفرنسي المعتزل تييري هنري، نجم أرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بالجائزة، حيث سبق لـ”الفرعون المصري” الفوز بتلك الجائزة موسمي 2018/2017.