في حال ظفر بنقاط العروبة.. سيناريو بلوغ النصر نخبة آسيا

ما زالت أزمة مباراة النصر والعروبة ومشاركة الحارس رافع الرويلي، ملفًا شائكًا قبل ساعات من ختام منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.
وكان النصر قد احتج على مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي بداعي أنه لاعب هاوٍ وليس محترفًا، وطالب باحتساب نقاط المباراة التي خسرها لمصلحته.
وكان النصر قد قام بتصعيد الأمر إلى مركز التحكيم الدولي بعد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي اعتباره فائزًا في المباراة، وقانونية مشاركة حارس العروبة.
فوز النصر على العروبة..
في حالة اعتماد فوز النصر على العروبة من قبل مركز التحكيم الدولي سيصبح رصيده 70 نقطة بدلاً من 67 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة قبل مباريات الجولة الختامية من دوري روشن السعودي الاثنين المقبل.
وفي حالة فوز النصر على الفتح في الجولة الختامية مع تعادل الهلال ضد القادسية، سيصبح “العالمي” وصيفًا ومن ثم يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المقبلة.
وضمن كل من الأهلي حامل اللقب والاتحاد بطل دوري روشن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين ما زال الصراع دائرًا على البطاقة الثالثة لمن سيظفر بوصافة ترتيب المسابقة.
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