بيراميدز يتعادل مع صن داونز ويقترب من لقب أبطال أفريقيا

اقترب فريق بيراميدز المصري من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا – للمرة الأولى في تارخه-، بعد ما تعادل مع مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريتوريا.
تقدم فريق صن داونز بالهدف الأول في مرمى فريق بيراميدز في الدقيقة 54 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب لوكاس ريفيرو .
ونجح المغربي وليد الكرتي في إدراك التعادل لبيراميدز من رأسية في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع.
بتلك النتيجة، يكفي بيراميدز التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام في القاهرة في الأول من شهر يونيو المقبل. أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب القاري الأول في تاريخه. أما صن داونز فلا بديل أمامه سوى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف.
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