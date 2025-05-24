بشعار “لون صيفك”.. إطلاق برنامج “صيف السعودية 2025”

البلاد- الرياض

أطلق وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، اليوم (السبت) برنامج صيف السعودية تحت شعار “لوّن صيفك”، والذي يتضمن عددًا من الفعاليات الكبرى منها “EWC” كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس، بالإضافة إلى موسمي جدة وعسير. ويستمر البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السعودية للسياحة، جمعت منظومة السياحة السعودية بالشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

وأكد “الخطيب” أن هذا العام يشهد مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، الذي ساهم بأكثر من 300 مليون ريال استعدادًا لموسم صيف 2025، مشيرًا إلى أن وجهات المملكة الفريدة تقدم خيارات غنية ومتنوعة، وتُسجل حركة نشطة في السياحة المحلية، إلى جانب استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن البرنامج يستهدف هذا العام استقطاب أكثر من 41 مليون سائح من أكثر من 18 دولة، وتحقيق معدل إنفاق بأكثر من 73 مليار ريال، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وأضاف أن موسم الصيف يعد فرصة ذهبية للمشغلين والعاملين في القطاع السياحي، لما يحمله من إمكانات كبيرة لتحقيق أرقام قياسية جديدة ومضاعفة المنجزات، والاستفادة المثلى من الموسم لتعزيز فرص النمو والتوسع.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن برنامج صيف السعودية 2025 يأتي بحلة أكبر وتكامل غير مسبوق، ليقدم موسمًا استثنائيًا يليق بمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية بالتعاون مع أكثر من 120 شريك.

ولفت إلى إطلاق أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية هذا الصيف، ووجهات جديدة في البحر الأحمر مثل جزر شيبارة وأمهات، ومنتجعات عالمية مثل سانت ريجيس وديزرت روك، وأكثر من خمسة شواطئ جديدة في مدينة جدة، فضلًا عن إضافة أكثر من مليون مقعد طيران إلى الوجهات الصيفية، وعودة موسم عسير بحلة جديدة.

ويجسّد شعار “لوّن صيفك” بألوانه المتعددة تنوع المقومات السياحية التي تزخر بها المملكة، بما يلبي تطلعات مختلف فئات السيّاح والزوار، ويشمل ذلك الوجهات البحرية والجبلية، إلى جانب الفعاليات والأنشطة العالمية، والعروض المميزة، والمنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها الوجهات الصيفية في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الورشة في سياق تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية في موسم الصيف، وتوحيد الجهود لرفع مستوى التنسيق والاحترافية، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعظيم أثره الاقتصادي والسياحي.