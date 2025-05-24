الهلال يستعيد الجوير.. ويُعير القحطاني

محمد الجليحي- الرياض
يسعى الفريق الهلالي إلى الانتهاء من تحضيراته لبدء الاستعداد لخوض غمار منلفسات كأس العالم للأندية قبل انطلاقتها.
وأفادت مصادر” البلاد” إلى تحركات الإدارة الهلالية؛ لتدعيم صفوفه للموسم القادم؛ حيث أصبح من المؤكد عوده نجمه الشاب مصعب الجوير المعار لفريق الشباب، وإدراج اسمه ضمن المغادرين مع الفريق لكأس العالم للأندية، وإعارة اللاعب محمد القحطاني داخليًا.
ويسارع الهلاليون لإنهاء صفقة لاعب محلي في خانة الظهير الأيمن، بعد المستويات غير المقنعة، التي يقدمها حمد اليامي، الذي تلقى عرضًا محليًا من أحد أندية الدرجة الأولى.
ومن المنتظر إعلان اسم المدرب الهلالي الجديد البرتغالي” ماركو سيلفا ” الذي أخذت المفاوضات معه فترة ليست بالقصيرة؛ حيث كان الخيار الثالث بعد الإيطالي إنزاغي، والبرتغالي كنسيساو؛ وذلك بعد نهاية الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي يوم الاثنين القادم.
وتأزم الوقت على فريق الهلال المشارك في كأس العالم للأندية بعد 22 يومًا فقط؛ حيث لم يبت إلى الآن في الاستقطابات الأجنبية، التي ستدعمه في المونديال العالمي، وهو الممثل الوحيد للمملكة؛ حيث يتخوف مشجعوه من نتائج غير جيدة في كأس العالم للأندية، حيث ستكون أولى مواجهاته أمام ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء 18 يونيو المقبل، على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.
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