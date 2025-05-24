النائب العام: جرائم الإرهاب تهديد مباشر للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي

البلاد – القاهرة
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في “أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب”، التي تنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار محمد شوقي، وعدد من النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في “أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب”، التي تنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار محمد شوقي، وعدد من النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.
وأكد المعجب في كلمته الافتتاحية أهمية الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: “إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء؛ مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا”.
وأشاد النائب العام بالدور الرائد الذي تضطلع به النيابات العامة في الدول العربية في مكافحة الإرهاب، مبديًا ثقته بأن الورشة ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المجتمعات في مؤسساتها القضائية.
واختتم المعجب كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد، داعيًا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.