المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة ووزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصحة ووزير الإعلام للحديث عن استعدادات موسم الحج

البلاد- الرياض
ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي في الرياض، يوم الاثنين المقبل 26 مايو 2025م، الموافق الـ28 من ذي القعدة 1446هـ، ويستضيف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.
وسيجيب الوزراء عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر، الذي يُبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.