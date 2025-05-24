الفيصل رئيساً فخريًا للاتحاد الدولي للأثقال

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، تقديم الوسام الأعلى للاتحاد، للأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نظير إسهاماته في تطوير وتنمية رياضة رفع الأثقال على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم السبت في مدينة الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيد محمد جلود، ومشاركة ممثلي 169 دولة.

وشهدت أعمال المؤتمر تسمية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً فخرياً للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، تقديراً وعرفاناً لدوره البارز في إنجاح فعاليات الاتحاد، لا سيما تنظيم بطولة العالم للشباب (جدة 2021)، وبطولة العالم للكبار (الرياض 2023) التي تُعَدّ أكبر حدث رياضي في تاريخ الاتحاد.

كما أعلن الاتحاد منح الوسام الأعلى أيضاً للأمير فهد بن جلوي، تقديراً لمساهماته في دعم وتطوير رياضة رفع الأثقال.

وفي سياق أعمال المؤتمر، فاز السيد محمد جلود برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لفترة ثانية تنتهي في عام 2029، كما تم انتخاب السيد محمد الحربي نائباً لرئيس الاتحاد.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الأمير فهد بن جلوي بعدد من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية المشارِكة، من بينهم رؤساء اللجان الأولمبية في المكسيك وألبانيا، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان من مختلف دول العالم، حيث جرى بحث سُبل التعاون وتعزيز العلاقات الرياضية الدولية.