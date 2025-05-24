الرياضة الخبر تحتضن معسكر الأخضر الأربعاء المقبل

البلاد- جدة يقيم منتخبنا الوطني معسكرًا إعداديًا في مدينة الخبر بدءًا من يوم الأربعاء القادم، وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره مناورة تدريبية ودية (مغلقة) أمام منتخب الأردن في الثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب “إيجو” بنادي الاتفاق. وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر “الأخضر” باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وكان المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد قد أعلن عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب البحرين في الخامس من شهر يونيو المقبل على ملعب البحرين الدولي، فيما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب أستراليا في العاشر من شهر يونيو المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وضمت قائمة إيرڤي رينارد (34) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، أحمد الكسار، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، متعب الحربي، نواف بوشل، علي مجرشي، محمد بكر، مختار علي، مصعب الجوير، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد كنو، علي الحسن، زياد الجهني، تركي العمار، مروان الصحفي، سالم الدوسري، همام الهمامي، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، صالح الشهري، فراس البريكان. الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.