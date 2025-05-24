الحزم يواجه العدالة على ثالث مقاعد” روشن”

البلاد- جدة

حجز فريقا الحزم والعدالة مقعديهما في نهائي الملحق “البلاي أوف” المؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2025-2026.

وأقيمت، أمس الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي من “البلاي أوف” المؤهل من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين إلى دوري روشن، حيث استقبل الحزم ضيفه الطائي، فيما التقى العدالة مع نظيره البكيرية.

وفي المباراة الأولى تمكن العدالة من حجز مقعده في نهائي البلاي أوف، بعد فوزه على البكيرية بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثانية، تغلب الحزم على ضيفه الطائي بهدف نظيف سجله اللاعب كريم يودا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.



ومن المقرر أن يستقبل الحزم ضيفه العدالة يوم الخميس المقبل في نهائي “البلاي أوف” على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تنص لائحة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين على إقامة المباراة النهائية لـ “البلاي أوف” على ملعب الفريق الأعلى ترتيبًا، علمًا بأن الحزم كان قد أنهى دوري يلو في المركز الثالث، بينما حل العدالة في المركز الخامس.