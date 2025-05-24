أبها يعتلي قمة التايكوندو.. وسيدات الصفا يسطرن إنجازًا تاريخيًا

محمد الجليحي- الرياض

تُوج فريق نادي أبها بلقب بطولة المملكة للتايكوندو للفرق الجماعي للرجال، بعد منافسة محتدمة شهدتها الصالة الخضراء بوزارة الرياضة في الرياض، متفوقًا على نظيره فريق الشباب الذي جاء وصيفًا، فيما حل السروات ثالثًا، والاتحاد رابعًا.

وعلى صعيد السيدات، خطف فريق الصفا الأضواء بتحقيقه كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب نزال مثير أمام نادي العلا، الذي نال المركز الثاني، بينما حصل فريق الشباب على المرتبة الثالثة والرائد رابعًا.

وشهدت البطولة مشاركة (19) ناديًا رجاليًا، و(14) ناديًا نسائيًا، وسط تنظيم مميز وتحكيم مكوّن من (28) حكمًا وحكمة، في أجواء تنافسية عالية، عكست تطور اللعبة وانتشارها في مختلف مناطق المملكة.

واختُتمت البطولة اليوم السبت، بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، وشهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا، ومتابعة إعلامية واسعة، ما يؤكد تنامي الاهتمام برياضة التايكوندو على الصعيدين الرجالي والنسائي.