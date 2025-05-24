آل حسن يتوج أبطال المملكة في الجولة (الماسية) للمبارزة

هاني البشر- الرياض
توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة واسم آل حسن الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة الجولة الماسية (رجال) تحت 17 عامًا، التي اختتمت اليوم السبت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بحضور الـرئيس التنـفيذي للاتـحاد السعـودي للمبـارزة عـبدالله السنيد.
ففي منافسات سلاح الابيه، حقق عدنان آل شاهين (الهلال) الميدالية الذهبية، ونال نور المسكين (الهدى) الميدالية الفضية، وظفر محمد مطوع (الجزيرة) بالبرونزية، وحقق علي الفزيع (الجزيرة) المركز الثالث مكرر.
وفي منافسات سلاح الشيش، حقق راكان الغنام (النصر) الميدالية الذهبية، ونال زميله عبدالعزيز التويجري الميدالية الفضية، وحصل بدر باحاذق (العدالة) على الفضية، ومحمد الحاجي (النور) على المركز الثالث مكرر.
وانتزع فياض العبيد (الاتحاد) ذهبية سلاح السيبر، وظفر علي العماني (الهدى) بالفضية، وأحرز زميله محمد الداوود، الميدالية البرونزية، وعبدالله العبيد (الاتحاد) المركز الثالث مكرر.