الرياضة مودريتش على رادار أندية روشن

البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يمتلك عروضًا من بعض أندية دوري روشن السعودي، عقب رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني. وأعلن مودريتش، خلال الساعات الماضية، نهاية رحلته مع نادي ريال مدريد عقب مسيرة طويلة من النجاحات. وأشارت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إلى أن مودريتش صاحب الـ 39 عامًا، قد ينضم لأحد أندية دوري روشن السعودي، بعد امتلاكه أكثر من عرض. وختمت الصحيفة تقريرها عن مودريتش مؤكدةً أن نجم ريال مدريد السابق يحلم بتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ولا يريد الاعتزال في الوقت الحالي.