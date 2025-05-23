الرياضة

مودريتش على رادار أندية روشن

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1446 هـ      23 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عالمية أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يمتلك عروضًا من بعض أندية دوري روشن السعودي، عقب رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وأعلن مودريتش، خلال الساعات الماضية، نهاية رحلته مع نادي ريال مدريد عقب مسيرة طويلة من النجاحات.

وأشارت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إلى أن مودريتش صاحب الـ 39 عامًا، قد ينضم لأحد أندية دوري روشن السعودي، بعد امتلاكه أكثر من عرض.

وختمت الصحيفة تقريرها عن مودريتش مؤكدةً أن نجم ريال مدريد السابق يحلم بتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ولا يريد الاعتزال في الوقت الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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