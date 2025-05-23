“مجموعة روشن” تطلق برنامج “ROSHNEXT” لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري

البلاد – الرياض

أعلنت “مجموعة روشن”، المطور العقاري متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق برنامج “ROSHNEXT”، الذراع الابتكاري للمجموعة، الذي يستهدف تطوير تجارب تتمحور حول الإنسان من شأنها تسريع وتيرة النمو وتعزيز التعاون ووضع معايير جديدة في القطاع العقاري.

وسيقود برنامج “روشن نكست” مسيرة الابتكار من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء وتبنّي أحدث التقنيات وتسريع تحويل الأفكار الجديدة إلى حلول ملموسة تصنع الفرق في مستقبل التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤيتها في ترسيخ مكانتها مطوّرًا عقاريًا يقود الابتكار النوعي والتحوّل في القطاع العقاري.

ويأتي إطلاق “ROSHNEXT” تأكيدًا على التزام مجموعة روشن بالابتكار بصفتها ركيزةً أساسيةً من ركائزها الإستراتيجية، حيث أطلقت مؤخرًا عددًا من المبادرات الريادية، من أبرزها “تجربة روشن المتنقلة” التفاعلية، ونسختان من “روشن هاكاثون”، إلى جانب تطوير منصة رقمية متكاملة تدير جميع المعاملات العقارية، ويسهم حاليًا في نمو نحو نصف حجم مبيعات المجموعة، إضافة إلى ذلك، أقامت المجموعة بنجاح نسختين من مبادرة Visionaries المخصصة للموظفين، التي أثمرت عن أكثر من 125 فكرة مبتكرة ومئات الساعات من التدريب المقدّمة للموظفين.

وتستعد المجموعة حاليًا لإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة، التي ستشمل موظفيها إلى جانب مجموعة من الشركاء الخارجيين، إذ سيعمل البرنامج على تسريع وتيرة شراكات المجموعة مع أبرز مراكز الابتكار الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما سيدعم التوسع في الاستثمارات الموجّهة نحو المشاريع الناشئة المرتكزة على التحول الرقمي، بما يعزز مكانة المجموعة مركزًا لاحتضان الأفكار والمبادرات المستقبلية. وسيقوم برنامج “ROSHNEXT” بتوظيف إستراتيجية المجموعة متعددة الأصول لتجربة حلول وأفكار جديدة في قطاعات متنوعة.

ويُعد “ROSHNEXT” محورًا أساسيًا للابتكار في القطاع العقاري، إذ يهدف إلى تمكين مبادرات رائدة تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.