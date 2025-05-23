النصر يكثف مفاوضاته مع حارس أستون فيلا

البلاد- جدة

يكثف مسؤولو نادي النصر مفاوضاتهم مع أستون فيلا الإنجليزي؛ من أجل الحصول على خدمات الحارس الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الموثوق “جون بيرسي”: إن النصر يواصل مفاوضاته لضم حارس أستون فيلا الانجليزي إيميليانو مارتينيز المُتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين في 2022.

وأشار بيرسي إلى أن الوجهة المقبلة للحارس الأرجنتيني قد تكون في النصر، في ظل رغبة نادي أستون فيلا في بيع عدد من نجومه للخروج من أزماته المالية.

ويمتلك النصر بين صفوفه الحارس الدولي البرازيلي بينتو ماثيوس، الذي تعاقد معه في انتقالات صيف 2024.