الرياضة

النصر يكثف مفاوضاته مع حارس أستون فيلا

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1446 هـ      23 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يكثف مسؤولو نادي النصر مفاوضاتهم مع أستون فيلا الإنجليزي؛ من أجل الحصول على خدمات الحارس الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الموثوق “جون بيرسي”: إن النصر يواصل مفاوضاته لضم حارس أستون فيلا الانجليزي إيميليانو مارتينيز المُتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين في 2022.

وأشار بيرسي إلى أن الوجهة المقبلة للحارس الأرجنتيني قد تكون في النصر، في ظل رغبة نادي أستون فيلا في بيع عدد من نجومه للخروج من أزماته المالية.

ويمتلك النصر بين صفوفه الحارس الدولي البرازيلي بينتو ماثيوس، الذي تعاقد معه في انتقالات صيف 2024.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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