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الإعلان عن مواعيد أدوار كأس الملك 2025-2026
الرياضة

الإعلان عن مواعيد أدوار كأس الملك 2025-2026

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1446 هـ      23 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر منصة “إكس” أمس الخميس، عن مواعيد أدوار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2025-2026.

وسيقام دور الـ 32 لبطولة كأس الملك في الفترة من 21 إلى 24 من سبتمبر، ودور الـ 16 يومي 27 و28 من أكتوبر.

كما تقررت إقامة مباريات ربع النهائي خلال يومي 22 و23 من ديسمبر المقبل، ونصف النهائي يومي 23 و24 من فبراير من عام 2026.

وشهد الاجتماع الدوري رقم 34 للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عدة قرارات منها انطلاق كأس السوبر في الفترة من 19 حتى 23 من أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي قد سبق أن أشار إلى إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك على ملعب أندية التصنيف الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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