اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس السوبر السعودي 2025

البلاد- جدة

تحددت الأندية الأربعة المتأهلة إلى كأس السوبر السعودي 2025، عقب نهاية مباريات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري روشن. وضمنت أندية الاتحاد والهلال والقادسية والنصر المشاركة في كأس السوبر السعودي نسخة 2025. وستنطلق بطولة السوبر السعودي في التاسع عشر من أغسطس المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، حسبما أعلن الاتحاد السعودي بشكل رسمي أمس الخميس. وفقد الأهلي فرصة التأهل إلى السوبر السعودي عقب خسارته أمام الاتفاق في جدة مساء الخميس في الجولة 33 من دوري روشن وضمان النصر المركز الرابع. ويشارك في بطولة السوبر السعودي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في روشن، بالإضافة إلى بطل كأس الملك، الذي يتنافس على لقبه الاتحاد والقادسية. وضمن الاتحاد المشاركة في السوبر بصفته بطلاً لدوري روشن، وكذلك القادسية بعد ضمان أحد المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وهو ما جعل النصر يشارك رغم احتلاله المركز الرابع في المسابقة.