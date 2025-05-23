الرياضة اجتماع فاصل بين مسؤولي الهلال وأوسيمين

البلاد- جدة

يجتمع أحد مسؤولي نادي الهلال بوكيل لاعب نابولي الإيطالي فيكتور أوسمين، اليوم الجمعة؛ من أجل مناقشة إتمام صفقة انتقاله. ويرغب الهلال في انضمام أوسيمين لصفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، بعد نهاية إعارة اللاعب لنادي غلطة سراي في الموسم الجاري. ووفقًا للصحفي الموثوق “غالا هابر”، فإن مفوض الهلال سيجتمع باللاعب أوسيمين ووكيله اليوم الجمعة؛ لحسم القرار النهائي بخصوص الصفقة وتقديم النادي عرضاً جديداً لضم مهاجم نابولي. وأشار إلى أن رغبة ناولي هي بيع أوسيمين لنادي الهلال، وليس منافسه في إيطاليا يوفنتوس. ويرغب يوفنتوس أيضًا في الحصول على خدمات أوسيمين في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيحسم اجتماع الليلة مصير اللاعب، سواء بارتداء قميص الهلال أو البقاء في الدوري الإيطالي.