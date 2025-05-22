مكتسب جديد لمستهدفات الرؤية الطموحة.. السعودية «دولة العام» في الابتكار وريادة الأعمال

البلاد – الرياض

تربعت المملكة على قمة منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميًا، بحصولها على المركز الأول في تقرير StartupBlink العالمي، واختيارها “دولة العام 2025” وفق نتائج التقرير، في إنجاز جديد لمنظومة الأعمال في المملكة.

وحققت المملكة مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، بإحرازها المركز الأول عالميًّا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميًّا في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميًّا في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميًّا في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.

وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميًّا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل.

ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة للمملكة على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميًّا، وعمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.