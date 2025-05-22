الإقتصاد

مكتسب جديد لمستهدفات الرؤية الطموحة.. السعودية «دولة العام» في الابتكار وريادة الأعمال

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
تربعت المملكة على قمة منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميًا، بحصولها على المركز الأول في تقرير StartupBlink العالمي، واختيارها “دولة العام 2025” وفق نتائج التقرير، في إنجاز جديد لمنظومة الأعمال في المملكة.
وحققت المملكة مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، بإحرازها المركز الأول عالميًّا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميًّا في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميًّا في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميًّا في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.
وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميًّا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل.
ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة للمملكة على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميًّا، وعمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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