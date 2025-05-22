” مصانع مكة” جاهزة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن

البلاد ــ الرياض

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، أكثر من 100 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1446هـ، ومتابعة استقرار سلاسل الإمداد، ووفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بما يلبّي احتياجات ضيوف الرحمن.

وركزت الزيارات على التأكد من التزام المصانع بمعايير الجودة والاشتراطات المعتمدة، وضمان استمرارية خطوط الإنتاج لمنتجات الإعاشة، والمياه، والسلع الغذائية، وسلاسة تدفق السلع الاستهلاكية، تزامنًا مع الطلب المتزايد عليها خلال موسم الحج. وأوضح وكيل الوزارة للخدمات والامتثال الصناعي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، أن الزيارات الميدانية تضمنت التحقق من كفاءة خطوط الإنتاج، ووفرة المواد الأولية، وتوافر الكميات اللازمة من المنتجات، إضافة إلى رصد أي تحديات قد تؤثر في كفاءة الإمداد خلال موسم حج 1446هـ. وبيّن البشر أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتفعيل دور المصانع المتوسطة والصغيرة، والمنشآت الصناعية غير الربحية، في تعزيز سلاسل الإمداد الغذائية، ودعم استقرار الأسواق؛ لما تمثله من عنصر حيوي في مرونة وتكامل سلاسل الإمداد الوطنية.

تأتي الزيارات الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المنشآت الصناعية في منطقة مكة المكرمة في إطار جهودها لمتابعة استعدادات تلك المنشآت؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، ضمن عمل تكاملي مع جهات منظومة الصناعة والتعدين، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان جاهزية المصانع واستقرار خطوط إنتاجها، والارتقاء بمستوى جودة منتجاتها.