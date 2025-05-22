“كدانة” تنفذ المرحلة الثانية من مشروع مسار المشاعر

البلاد- مكة المكرمة
نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المرحلة الثانية من مشروع “مسار المشاعر” على مساحة 170 ألف م2 بمكونات تصميمية تراعي الراحة وسلامة الحركة، وذلك في إطار تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز البيئة الخدمية خلال موسم حج 1446هـ.
ويتضمن المشروع خدمات ومرافق متنوعة في المشاعر المقدسة من بينها (103,000)م2 من الأرضيات المطاطية، و(15,000) م2 من المساحات الخضراء، و(241) عمود رذاذ، و(12) مظلة، و(14) وحدة تجارية، و(3) مراكز رعاية طبية، إلى جانب (385) كرسي جلوس، و(780) مشرب مياه، و(240) وحدة شحن للهواتف المحمولة.
وأوضحت “كدانة” أن المشروع يهدف إلى تقليل الإجهاد الحراري والبدني وتعزيز راحة وحركة الحجاج أثناء أداء المناسك، إضافةً إلى تجسيد مفهوم الأنسنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة بما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة.
يذكر بأن المرحلة الأولى من المشروع نُفذت العام الماضي على مساحة 70 ألف م2.
ويتضمن المشروع خدمات ومرافق متنوعة في المشاعر المقدسة من بينها (103,000)م2 من الأرضيات المطاطية، و(15,000) م2 من المساحات الخضراء، و(241) عمود رذاذ، و(12) مظلة، و(14) وحدة تجارية، و(3) مراكز رعاية طبية، إلى جانب (385) كرسي جلوس، و(780) مشرب مياه، و(240) وحدة شحن للهواتف المحمولة.
وأوضحت “كدانة” أن المشروع يهدف إلى تقليل الإجهاد الحراري والبدني وتعزيز راحة وحركة الحجاج أثناء أداء المناسك، إضافةً إلى تجسيد مفهوم الأنسنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة بما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة.
يذكر بأن المرحلة الأولى من المشروع نُفذت العام الماضي على مساحة 70 ألف م2.