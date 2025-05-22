الرياضة في روشن| الأهلي يواجه الاتفاق وعينه على ” السوبر”

البلاد- جدة

يستقبل الأهلي ضيفه الاتفاق، مساء اليوم الخميس، بجدة في ختام منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن.

يخوض الأهلي آخر مباراة على ملعبه هذا الموسم، ويأمل في إسعاد جماهيره في آخر ظهور بجدة بالموسم الحالي، ومواصلة الانتصارات للإبقاء على حظوظه في المنافسة على مقعد مؤهل إلى كأس السوبر السعودي. يحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الرابع، و4 نقاط عن القادسية الثالث، اللذين لعبا مباراة أكثر، ويبحث الأهلي عن النقاط الثلاث لتقليص الفارق معهما قبل الجولة الأخيرة التي سيخرج فيها الفريق لملاقاة الرياض. في المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة المركز السابع من التعاون، حيث يحل الفريق ثامنًا برصيد 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن التعاون.