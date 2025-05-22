شاهد| الفتح يضمن البقاء بنقاط ضمك

البلاد- جدة
انتزع فريق الفتح أغلى انتصاراته في مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي في موسمها الجاري، وذلك على حساب مضيفه ضمك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة، مساء اليوم الخميس.
وضمن الفتح البقاء رسميًا ضمن أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعد الفوز على ضمك والهروب من شبح الهبوط بشكل رسمي.
سجل هدف الفتح والمباراة الوحيد اللاعب المغربي مراد باتنا مع الدقيقة 63 من عمر اللقاء، وخاض ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ضاري العنزي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد الفتح إلى 36 نقطة وقفز إلى المركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة وضمن أيضًا البقاء في المسابقة.
هدددددف!⚽️
مراد باتنا يسجل أول الأهداف للفتح ⚽️🔥
ضمك 0 × 1 الفتح #دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الفتح | #SSC pic.twitter.com/1YhIvRz1s9
— SSC (@ssc_sports) May 22, 2025