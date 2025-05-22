الرياضة“ساديو ماني” يقترب من مغادرة النصر صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ 22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة بات الدولي السنغالي ساديو ماني على أعتاب الرحيل عن صفوف النصر بنهاية الموسم الجاري 2024-2025. وذكرت تقارير عالمية صحفية اليوم الخميس أنباء عن اقتراب فنربخشة التركي من الحصول على توقيع ساديو ماني جناح النصر. وينتهي عقد ماني مع النصر بنهاية الموسم المقبل 2026. ووفقًا للصحفي الموثوق “إبراهيم ستين” فإن فنربخشة التركي اقترب بشدة من التعاقد مع ساديو ماني. ويتطلع النصر لتجديد دمائه وإبرام صفقات قوية جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بعد غياب الألقاب عن النادي في آخر 3 مواسم. وساهم ساديو ماني بـ 31 هدفًا بقميص النصر في 46 مباراة رسمية هذا الموسم.