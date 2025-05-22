تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتفاق في” روشن”

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، مساء الخميس، في ختام مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويخوض الأهلي آخر مباراة على ملعبه هذا الموسم ويسعى لتحقيق الفوز في آخر ظهور بجدة بالموسم الحالي ومواصلة الانتصارات للإبقاء على حظوظه في المنافسة على مقعد مؤهل إلى كأس السوبر السعودي.
ويحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع، و4 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث، اللذين لعبا مباراة أكثر، حيث يبحث الأهلي عن النقاط الثلاث لتقليص الفارق معهما قبل الجولة الأخيرة التي سيخرج فيها الفريق لملاقاة الرياض.
في المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة المركز السابع من التعاون، حيث يحل الفريق ثامنًا برصيد 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن التعاون.
ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي
خط الدفاع: ماتيو دامس – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – علي مجرشي
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