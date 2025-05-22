الرياضة ” بلان” يريح لاعبي الاتحاد قبل ليلة التتويج ونهائي كأس الملك

البلاد- جدة

منح الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم لاعبيه راحة من التدريبات لمدة يومين، وذلك عقب الفوز المثير على الشباب بنتيجة 3-2 في الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي. من المقرر أن تُستأنف تدريبات الفريق يوم السبت المقبل، استعدادًا للمواجهتين القادمتين أمام ضمك في ختام الدوري، والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ويستعد الاتحاد لمواجهة ضمك يوم الاثنين 27 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن، في مباراة مرتقبة يحتفل خلالها الفريق بـ”ليلة التتويج” بعد حسمه اللقب منذ جولتين. كما يواصل العميد تحضيراته لمواجهة القادسية في نهائي كأس الملك، المقرر إقامته يوم الخميس 30 مايو 2025، في مباراة يسعى خلالها الفريق لحصد اللقب الغالي وإضافة إنجاز جديد إلى خزائنه.