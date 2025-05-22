الرياضة

بسبب بورتو.. فيغا يغادر الأهلي قبل نهاية عقده

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يقترب الإسباني جابرييل فيغا، لاعب الأهلي، من إنهاء رحلته مع الفريق قبل انتهاء عقده بموسم كامل، وسط تقارير تؤكد قرب انتقاله إلى نادي بورتو البرتغالي.

وقد أبدى فيغا رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الأهلي، الموقع في أغسطس 2023 حتى صيف 2026، وذلك بسبب العروض الأوروبية التي تلقاها مؤخرًا، وعلى رأسها عرض نادي بورتو.

وتخوض إدارة نادي بورتو مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في الأهلي لحسم الصفقة، التي قد تصل قيمتها المالية إلى 17 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته تقارير في حين لم تُحسم الأمور رسميًا حتى الآن.

 

وكان الأهلي قد تعاقد مع فيغا في صيف 2023 ضمن صفقات دعم المشروع الرياضي الكبير الذي يقوده النادي بعد العودة لدوري المحترفين، حيث وُصف التوقيع معه آنذاك بأنه مكسب كبير للكرة السعودية؛ نظرًا لصغر سنه وإمكاناته الفنية العالية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *