بسبب بورتو.. فيغا يغادر الأهلي قبل نهاية عقده

البلاد- جدة
يقترب الإسباني جابرييل فيغا، لاعب الأهلي، من إنهاء رحلته مع الفريق قبل انتهاء عقده بموسم كامل، وسط تقارير تؤكد قرب انتقاله إلى نادي بورتو البرتغالي.
وقد أبدى فيغا رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الأهلي، الموقع في أغسطس 2023 حتى صيف 2026، وذلك بسبب العروض الأوروبية التي تلقاها مؤخرًا، وعلى رأسها عرض نادي بورتو.
وتخوض إدارة نادي بورتو مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في الأهلي لحسم الصفقة، التي قد تصل قيمتها المالية إلى 17 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته تقارير في حين لم تُحسم الأمور رسميًا حتى الآن.