برعاية نائب أمير منطقة الرياض| انطلاق مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة

هاني البشر – الرياض

برعاية نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز انطلقت فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2025 في منتجع الفروسية العالمي بالرياض.

تتنافس على ألقاب المهرجان أكثر من ” 200″ رأس من الخيول العربية الأصيلة من داخل المملكة وخارجها، ضمن بطولة العالم لجمال خيل الجزيرة، وبطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الرابعة”.

المهرجان الذي يقام تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية جاء في سياق أهداف المملكة؛ لتحقيق رؤية 2030 في الحفاظ على الخيل العربية الأصيلة وسلالاتها، ودعم ملاك الخيل والاحتفاء بمكانة المملكة العريقة في هذا المجال.



كما يعد مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2025 حدثاً بارزاً يجمع بين الأصالة والتراث والتاريخ؛ حيث تعتبر الجزيرة العربية موطن الخيل العربية، ثم انتشرت في أنحاء العالم، ويسجل التاريخ الاهتمام الكبير للخيل العربية وأهميتها بالمملكة.

وتنوعت الفعاليات من عروض الخيل العربية الأصيلة والفعاليات المصاحبة للزوار ومنطقة ركوب الخيل مع فريق تدريب متخصص .

أما نتائج اليوم الأول فكانت على الشكل التالي :

– فئة مهرات أعمار سنة ” أ ” وكان التتويج للخمس مراكز الأولى وترتيبها كالاتي : المهرة أي كيو شموخ – المهرة نادرة العوران – المهرة ريما ام ان اف – المهرة غادة الأول – المهرة أسيل الباهية .

– فئة مهرات أعمار سنة ” ب ” وترتيب الفائزات كالاتي : المهرة عليا العرب – المهرة انتونينا سي ام أي – المهرة جوزاء الجاسرية – المهرة عرش النو – المهرة صافنات البداير .

-فئة مهرات أعمار سنة ” ج ” وترتيب الفائزات كالاتي : المهرة ديم ت – المهرة لولو العرب – المهرة جوهرة المناف – المهرة فريدة الافتخار – المهرة غيم العرب .

– فئة المهرات عمر سنتين ” أ ” وترتيب الفائزات كالآتي : المهرة هيفاء التنهاة – يوليو برنسس اتش في بي – المهرة غلا دي نسمة – المهرة ا.س.دلما – المهرة ورد ال زايد.

– فئة المهرات عمر سنتين ” ب ” وترتيب الفائزات كالآتي : المهرة سوسن الشقب – المهرة هالة النوف – مهرة ع ج مرام – المهرة أماني الباهية – المهرة المهرة تالا أ .

– فئة المهرات أعمار ثلاث سنوات وترتيب الفائزات كالآتي : المهرة العالية ار اس بي – المهرة عليا الشامخ – المهرة ار جي رقاوي – المهرة يارا الجزيل – المهرة لمى الشقب .

– فئة الأفراس “4-6” سنوات ” أ ” وترتيبب الفائزات كالآتي : الفرس بنت رشيدية الخشاب – الفرس مودة راية العز – الفرس بيلاريا – الفرس نجمة السيف – الفرس ابييزا اتش بي في.