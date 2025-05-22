الرياضة الهلال يُغري” برونو فيرنانديز” بعرض ضخم

البلاد- جدة

قدّمت إدارة نادي الهلال عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، بدءًا من صيف 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الخميس. جاء العرض الهلالي بعد خسارة مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ما دفع فيرنانديز إلى الإقرار بأن النادي قد يضطر لبيعه في حال حاجته إلى السيولة المالية، خاصة في ظل غياب الفريق عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل. وقال فيرنانديز عقب المباراة:”لا أنوي الرحيل هذا الصيف، لكن إذا رأى النادي أن الوقت قد حان لانتقالي لأسباب مالية أو لأي سبب آخر، فسأتفهم القرار. هكذا هي كرة القدم أحيانًا”. من جانبه، أبدى روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، قلقه من رحيل نجم الفريق الأول، مؤكدًا أن “على النادي الحفاظ على أحد أفضل اللاعبين في العالم”. أدت الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي إلى تفويت فرصة المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل، مما يزيد من الضغوط المالية على إدارة النادي الإنجليزي، ويُعزز احتمالية بيع أحد أبرز نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية. انضم برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينغ لشبونة في يناير 2020، وتمكّن من الفوز بجائزة “السير مات بوسبي” لأفضل لاعب في الفريق أربع مرات، متساويًا في الرقم القياسي مع كل من كريستيانو رونالدو وديفيد دي خيا.