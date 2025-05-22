متابعات “الموارد” تطلق مبادرة تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

البلاد- الرياض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مبادرة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار التزامها المستمر بتحسين جودة الحياة. وقالت: إن المبادرة تهدف إلى تعزيز جودة وتنوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توقعات المستفيدين واحتياجاتهم. وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة داعمة وشاملة، وتعزيز سبل الاستفادة من الخدمات الرقمية والتقنية الحديثة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.