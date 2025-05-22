الفيفا يفتح التسجيل الاستثنائي لأندية المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فتح فترة انتقالات استثنائية لكافة الفرق الـ 32 المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA™ لضم لاعبين جدد للبطولة حيث ستُفتح فترة الانتقالات الخاصة بالبطولة من 1 إلى 10 من شهر يونيو 2025.
في إطار تنظيمي مُعدَّل لتسوية الاختلافات في فترات تسجيل اللاعبين مع إتاحة فرصة إضافية لضم لاعبين جدد خلال البطولة في نهاية مرحلة المجموعات.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في 14 يونيو بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الامريكية والتي سيشارك فيها الهلال السعودي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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