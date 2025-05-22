الشؤون الدينية تدشن “روبوت منارة” لإجابة السائلين

البلاد ــ مكة المكرمة

دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، “روبوت منارة الحرمين”، لإجابة السائلين في المسجد الحرام بنسخته الثانية؛ لمواكبة التحولات الرقمية الذكية، وتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام إيمانيًا.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أولت اهتمامًا كبيرًا في موسم الحج 1446هـ، من خلال تعزيز المسار الإثرائي الذكي، لتقديم خدمات رقمية معيارية لحجاج بيت الله، مؤكدًا أنَّ “روبوت منارة” النسخة الثانية، يُعدُّ أيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي في المسجد الحرام، ومنارة إثرائية إبداعية، ونموذجًا متقدمًا ومتطورًا للذكاء الاصطناعي.

وجرى تصميم الروبوت خصيصًا للرئاسة؛ ليكون مرجعًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، من خلال قاعدة بيانات محوكمة متكاملة، مع خدمة التواصل المباشر مع أصحاب الفضيلة المفتين عبر مكالمة فيديو، إذا لم يكن السؤال مخزنًا مسبقًا.

ويتميز الروبوت الذي جرى تحديثه بتصميم مستوحى من الزخارف الإسلامية، التي تعكس روح وجمال العمارة الإسلامية الثرية في الحرمين الشريفين، ما يجعله إضافة فريدة تدمج بين الأصالة والمعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة واللمسات الجمالية الثرية الراقية والرصينة؛ بهدف تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، ما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات بسهولة وسلاسة، كما يقدم الروبوت رؤية تكنولوجية ثرية بتصميم أنيق، وتقنيات متقدمة لخدمة بلا حدود. إلى ذلك، استقبلت المملكة أكثر من 665 ألف حاج من القادمين من خارجها حتى الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة في موسم حج هذا العام، بحسب ما أعلنته وزارة الحج والعمرة، التي أوضحت أن نسبة الدخول بلغت 46 في المئة من إجمالي التأشيرات الصادرة حتى الآن، في مؤشرٍ يعكس انسيابية الإجراءات وفاعلية منظومة العمل المشترك في مختلف المنافذ.وتوزع الحجاج على ثلاث جهات دخول رئيسة؛ كانت في مقدمتها المنافذ الجوية، التي استقبلت أكثر من 642 ألف حاج، تلتها المنافذ البرية بنحو 20 ألف حاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 2821 حاجاً وسط منظومة خدمات متكاملة، تشرف عليها نخبة من الجهات الحكومية والأمنية والخدمية.