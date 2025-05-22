السياسة

الخريجي يتلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية كوستاريكا ونائبة وزير خارجية فيتنام

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
الرياض- واس
تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه تينوكو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من نائبة وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية السيدة نغويين مين هانغ.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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