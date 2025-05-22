الخريجي يتلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية كوستاريكا ونائبة وزير خارجية فيتنام

تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه تينوكو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.