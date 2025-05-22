الخريجي يتلقى اتصالين هاتفيين من وزير خارجية كوستاريكا ونائبة وزير خارجية فيتنام

الرياض- واس
تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه تينوكو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من نائبة وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية السيدة نغويين مين هانغ.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك