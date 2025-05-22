الجمعة.. مواجهتان حاسمتان من أجل نهائي “البلاي أوف”

البلاد- جدة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الملحق “بلاي أوف” المؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي تتنافس فيه 4 أندية على بطاقة الصعود الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وحجزت أندية الحزم، والعدالة، والبكيرية والطائي المراكز المؤهلة إلى “البلاي أوف”؛ حيث تأهلت أندية الحزم، والعدالة والبكيرية بحسمها للمراكز الثالث والخامس والسادس على الترتيب، بينما تأهل الطائي “صاحب المركز السابع” إلى الملحق بدلًا من الجبلين “صاحب المركز الرابع؛ لعدم استيفائه معايير رخصة أندية دوري روشن المحترفين.

ووفقًا لنظام “البلاي أوف” سيلتقي الحزم مع الطائي، فيما سيلتقي العدالة مع البكيرية في نصف نهائي الملحق على ملعبي الناديين المذكورين أولًا، مساء الجمعة، على أن يقام النهائي بملعب الفريق الأفضل ترتيبًا بين طرفي المباراة النهائية.

– البكيرية في ضيافة العدالة

يستقبل العدالة ضيفه البكيرية في نصف النهائي الأول مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

أنهى الفريقان مشوارهما في دوري يلو في المركزين الخامس والسادس، وبنفس رصيد النقاط “58 نقطة” لكل منهما، بيد أن تفوق العدالة في المواجهات المباشرة منحه الأفضلية في الترتيب؛ ليستضيف مواجهة نصف نهائي “البلاي أوف” على ملعبه.

وكان العدالة قد فاز على البكيرية في الجولة الأولى من دوري يلو بهدفين نظيفين، وهي ذات النتيجة التي حسم بها لقاء العودة على ملعب البكيرية لحساب الجولة الـ 18.

– الحزم والطائي “حلم العودة سريعًا”

على ملعبه في الرس، يستقبل الحزم ضيفه الطائي، مساء الجمعة، في ثاني مباريات نصف نهائي البلاي أوف، حيث يملك الحزم فرصة للصعود إلى دوري الكبار، لاسيما وأنه حال فوزه سيخوض نهائي “البلاي أوف” على ملعبه؛ باعتباره الأفضل ترتيبًا بين أندية الملحق.

وكان الحزم قد حسم مباراة الدور الأول من دوري يلو أمام الطائي بالفوز خارج الديار 2-1، قبل أن يتعادلا في الدور الثاني على ملعب الحزم بهدف لكل منهما.

اللافت أن الفريقين يسعيان للعودة سريعًا إلى دوري روشن للمحترفين؛ حيث كانا بين أنديته في الموسم الماضي 2023-2024 قبل أن ينهيا الموسم المذكور في المركزين الأخيرين.