التقى رئيس وأعضاء غرفة جدة..الفالح: تحفيز الاستثمار وشراكة القطاع الخاص

البلاد – جدة

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، سعي الوزارة ، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، داخل المملكة وخارجها، من خلال مختلف المحفزات والممكنات والتسهيلات المتاحة، وبزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز واستدامة متانة الاقتصاد الوطني

جاء ذلك خلال لقائه في مقر غرفة جدة ، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال وسيدات الأعمال في منطقة مكة المكرمة، ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال.

ناقش اللقاء سبل تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهاماته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجرى بحث سبل معالجة تحديات المستثمرين، كما استعرض اللقاء، أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، وزيادة جاذبية السوق السعودية.

وتخلل اللقاء حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال في جدة، نوقشت فيه التطلعات المستقبلية، وفرص التكامل بين القطاعين العام والخاص.