الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي بثلاثية في روشن

البلاد- جدة

قلب فريق الاتفاق الطاولة على مضيفه الأهلي بثلاثية مقابل هدف، بعد التأخر بهدف في بداية المباراة، التي جمعت الطرفين مساء الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

بادر الأهلي بالتهديف عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وتعادل محمد عبدالرحمن لفريق الاتفاق في الدقيقة 49، قبل أن ينجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 90+5 سجل اللاعب مدالله العليان هدفًا ثالثًا لمصلحة الاتفاق، ليحسم المباراة تمامًا للضيوف.

رفع الفوز رصيد الاتفاق عند 47 نقطة ليحتل المركز السابع، وتجمد رصيد الأهلي عند 54 نقطة في المركز الخامس.