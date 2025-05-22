الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي بثلاثية في روشن

البلاد- جدة
قلب فريق الاتفاق الطاولة على مضيفه الأهلي بثلاثية مقابل هدف، بعد التأخر بهدف في بداية المباراة، التي جمعت الطرفين مساء الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.
بادر الأهلي بالتهديف عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وتعادل محمد عبدالرحمن لفريق الاتفاق في الدقيقة 49، قبل أن ينجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل النهاية بثلاث دقائق.
رفع الفوز رصيد الاتفاق عند 47 نقطة ليحتل المركز السابع، وتجمد رصيد الأهلي عند 54 نقطة في المركز الخامس.
هددددددف⚽!
الأول للأهلي.. إيفان توني من علامة الجزاء🔥⚽
الأهلي 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/zefJBQ4ZVK
— SSC (@ssc_sports) May 22, 2025