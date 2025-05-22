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الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي بثلاثية في روشن
الرياضة

الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قلب فريق الاتفاق الطاولة على مضيفه الأهلي بثلاثية مقابل هدف، بعد التأخر بهدف في بداية المباراة، التي جمعت الطرفين مساء الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام  منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

بادر الأهلي بالتهديف عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وتعادل محمد عبدالرحمن لفريق الاتفاق في الدقيقة 49، قبل أن ينجح الهولندي جورجينيو فينالدوم في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 90+5 سجل اللاعب مدالله العليان هدفًا ثالثًا لمصلحة الاتفاق، ليحسم المباراة تمامًا للضيوف.

رفع الفوز رصيد الاتفاق عند 47 نقطة ليحتل المركز السابع، وتجمد رصيد الأهلي عند 54 نقطة في المركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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