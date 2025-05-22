الأخدود ينعش حظوظه في البقاء بدوري روشن

البلاد- جدة

أبقى فريق الأخدود على حظوظه في البقاء بدوري روشن، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرائد 0/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل هدف الأخدود والمباراة الوحيد اللاعب سافيور جودوين في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

حافظ الفوز على آمال الأخدود في البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد رفع رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز السادس عشر.

وفي المقابل، هبط الرائد رسميًا قبل جولتين ماضيتين، بعد تذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.