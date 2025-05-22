الأخدود ينعش حظوظه في البقاء بدوري روشن

البلاد- جدة
أبقى فريق الأخدود على حظوظه في البقاء بدوري روشن، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرائد 0/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر دوري روشن السعودي.
سجل هدف الأخدود والمباراة الوحيد اللاعب سافيور جودوين في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
وفي المقابل، هبط الرائد رسميًا قبل جولتين ماضيتين، بعد تذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.
هدددددف!⚽
غودوين يفتتح التسجيل للأخدود⚽🔥
الأخدود 1 × 0 الرائد #دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الرائد | #SSC pic.twitter.com/0nNZ4uU3DC
— SSC (@ssc_sports) May 22, 2025