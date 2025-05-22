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الأخدود ينعش حظوظه في البقاء بدوري روشن
الرياضة

الأخدود ينعش حظوظه في البقاء بدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أبقى فريق الأخدود على حظوظه في البقاء بدوري روشن، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرائد 0/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل هدف الأخدود والمباراة الوحيد اللاعب سافيور جودوين في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

حافظ الفوز على آمال الأخدود في البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد رفع رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز السادس عشر.

وفي المقابل، هبط الرائد رسميًا قبل جولتين ماضيتين، بعد تذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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