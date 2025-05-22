البلاد – بشكيك

أعلنت المملكة وقرغيزستان ممثلتين باتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة القيرغيزية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي – قيرغيزي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جرت مراسم التوقيع، على هامش “منتدى الأعمال السعودي – القيرغيزي” أمس بالعاصمة بشكيك، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي باكيت صيديكوف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين من البلدين، ورئيس مجلس الأعمال السعودي القيرغيزي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف، إلى جانب مشاركة أكثر من (100) من المستثمرين.

واستعرض المنتدى فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في المملكة وقيرغيزستان، في التصدير والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والمصرفية، والطاقة الكهرومائية، والزراعة، والتكنولوجيا، كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين.