الإقتصاد

إقفال طرح الصكوك المحلية

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081 مليار ريال).
وأوضح المركز أنه تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032.
وبلغت الشريحة الثالثة 1.2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، فيما بلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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