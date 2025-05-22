إقفال طرح الصكوك المحلية

البلاد – الرياض

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081 مليار ريال).

وأوضح المركز أنه تم تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032.

وبلغت الشريحة الثالثة 1.2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، فيما بلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039.