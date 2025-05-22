أمير الرياض يطلع على الأعمال الميدانية والرقابية لـ” الأمانة”

البلاد ــ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن آخر الأعمال الميدانية والرقابية، التي تنفذها الأمانة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل الارتقاء بجودة الخدمة في المنطقة.

إلى ذلك، اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الجهود والأنشطة الثقافية لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي بمحافظة الغاط.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه أمس، المدير العام للمركز سلطان بن فيصل بن عبدالرحمن السديري.

كما استمع سموه إلى شرح عن جهود المركز في خدمة المجتمع في المجال الثقافي والمعرفي، الذي يتولاه المركز منذ تأسيسه.

وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي للمركز لعام 2024.