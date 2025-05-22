المحليات

أمير الرياض يطلع على الأعمال الميدانية والرقابية لـ” الأمانة”

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1446 هـ      22 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.
واستمع سموه إلى شرح عن آخر الأعمال الميدانية والرقابية، التي تنفذها الأمانة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل الارتقاء بجودة الخدمة في المنطقة.
إلى ذلك، اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على الجهود والأنشطة الثقافية لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي بمحافظة الغاط.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه أمس، المدير العام للمركز سلطان بن فيصل بن عبدالرحمن السديري.
كما استمع سموه إلى شرح عن جهود المركز في خدمة المجتمع في المجال الثقافي والمعرفي، الذي يتولاه المركز منذ تأسيسه.
وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي للمركز لعام 2024.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *