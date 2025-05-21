فرص عقارية

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز الاستفادة من بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، في طرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية الواقعة ضمن اختصاصها، مما يسهم في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وذلك بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.

غرفة أبها

التقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها مهدي آل هضبان، سفير كازاخستان ماديار مينيلبيكوف، وذلك في مقر الغرفة ، وناقش اللقاء أبرز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز العلاقات التجارية ، ومجالات التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعة، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص في كازاخستان ومنطقة عسير.

“المرأة في التعدين”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية “المرأة في التعدين” غير الربحية؛ بهدف تمكين المرأة السعودية في قطاع التعدين، وتعزيز حضورها وإسهامها في رحلة التحوّل التي يشهدها قطاع التعدين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.