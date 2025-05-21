الإقتصاد

محافظ جدة يناقش فرص الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1446 هـ      21 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
بحث صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس الثلاثاء، الوزير وعدد من قيادات الوزارة ، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في جدة ، ومناقشة آليات دعم المستثمرين المحليين والدوليين، بما يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
في السياق التقى المهندس خالد الفالح ، قيادات هيئة تطوير محافظة جدة ،التي قدّمت عرضًا شاملًا عن أبرز المشروعات الإستراتيجية ، والمبادرات المشتركة مع الوزارة . وأكد وزير الاستثمار أهمية محافظة جدة كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي ، مشيدًا برؤية الهيئة في بناء مستقبل تنموي يرتكز على استثمار الإنسان والمكان.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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