محافظ جدة يناقش فرص الاستثمار

البلاد – جدة

بحث صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس الثلاثاء، الوزير وعدد من قيادات الوزارة ، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في جدة ، ومناقشة آليات دعم المستثمرين المحليين والدوليين، بما يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

في السياق التقى المهندس خالد الفالح ، قيادات هيئة تطوير محافظة جدة ،التي قدّمت عرضًا شاملًا عن أبرز المشروعات الإستراتيجية ، والمبادرات المشتركة مع الوزارة . وأكد وزير الاستثمار أهمية محافظة جدة كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي ، مشيدًا برؤية الهيئة في بناء مستقبل تنموي يرتكز على استثمار الإنسان والمكان.