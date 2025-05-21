الرياضة

شاهد| الهلال يتعادل مع الوحدة في روشن

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1446 هـ      21 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني

أفلت فريق الهلال من فخ الهزيمة أمام نظيره الوحدة، ونجح في إدراك التعادل 1/1 في الوقت بدل الضائع، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.

جاء الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 51 عن طريق عبدالعزيز نور، وتمكن سافيتش من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة بالمركز الثاني، وضمن المشاركة رسميًا في دوري آسيا للنخبة العام المقبل. بينما وصل الوحدة إلى النقطة 33 بالمركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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