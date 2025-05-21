شاهد| الهلال يتعادل مع الوحدة في روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
أفلت فريق الهلال من فخ الهزيمة أمام نظيره الوحدة، ونجح في إدراك التعادل 1/1 في الوقت بدل الضائع، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.
جاء الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 51 عن طريق عبدالعزيز نور، وتمكن سافيتش من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 90+2.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 72 نقطة بالمركز الثاني، وضمن المشاركة رسميًا في دوري آسيا للنخبة العام المقبل. بينما وصل الوحدة إلى النقطة 33 بالمركز الرابع عشر.
تعادل إيجابي بين الهلال والوحدة 🔚#الهلال يحجز مقعده رسميًا في دوري أبطال آسيا النخبة 🔵
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_الهلال | #SSC pic.twitter.com/eUyYLYTfp8
— SSC (@ssc_sports) May 21, 2025