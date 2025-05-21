شاهد| النصر يتخطى الخليج بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
تغلب فريق النصر على نظيره الخليج، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 33 بدوري روشن.
احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 65، ليتقدم لتنفيذها كريستيانو رونالدو، لكنه وضع الكرة خارج المرمى.
سجل اللاعب جون دوران الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 75، ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+7، من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 38 نقطة بالمركز العاشر.
النصر يكسب الخليج بثنائية نظيفة⚽⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/FlLB7eXwil
— SSC (@ssc_sports) May 21, 2025