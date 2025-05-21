الرياضة

شاهد| النصر يتخطى الخليج بثنائية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1446 هـ      21 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

تغلب فريق النصر على نظيره الخليج، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 33 بدوري روشن.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 65، ليتقدم لتنفيذها كريستيانو رونالدو، لكنه وضع الكرة خارج المرمى.

سجل اللاعب جون دوران الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 75، ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+7، من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 38 نقطة بالمركز العاشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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