شاهد|الخلود يعبر الفيحاء ويضمن البقاء في” روشن”

البلاد- جدة
ضمن فريق الخلود البقاء في دوري روشن ، بعد ما حقق فوزًا غاليًا على نظيره الفيحاء، بثنائية مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.
سجل همام الهمامي الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 45+1. وتمكن اللاعب المالي أليو ديانج من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخلود في الدقيقة 52.
بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 36 نقطة بالمركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
قبل نهاية الشوط الأول همام الهمامي يعلن الهدف الأول للخلود⚽🔥
الخلود 1 × 0 الفيحاء
#دوري_روشن_السعودي
#الخلود_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/4DIH2Sdxx4
— SSC (@ssc_sports) May 21, 2025
هدددددف!⚽
ديانج يعزز تقدم الخلود⚽🔥
الخلود 2 × 0 الفيحاء
#دوري_روشن_السعودي
#الخلود_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/INlrHMBG2O
— SSC (@ssc_sports) May 21, 2025