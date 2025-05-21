الرياضة

شاهد|الخلود يعبر الفيحاء ويضمن البقاء في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1446 هـ      21 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
ضمن فريق الخلود البقاء في دوري روشن ، بعد ما حقق فوزًا غاليًا على نظيره الفيحاء، بثنائية مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.

سجل همام الهمامي الهدف الأول لفريق الخلود في الدقيقة 45+1. وتمكن اللاعب المالي أليو ديانج من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخلود في الدقيقة 52.


بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 36 نقطة بالمركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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