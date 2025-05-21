دعم التجارة والاستثمار مع طاجيكستان

البلاد- دوشنبيه

التقى رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، قاهر رسول زاده بالعاصمة دوشنبيه أمس، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي, والوفد المرافق له من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية، بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان. وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرص التعاون والاستثمار ، خاصة في قطاعات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والسياحة، والحوافز المقدمة للمستثمرين السعوديين.

وأكد الجانبان، أهمية دور “مجلس الأعمال السعودي – الطاجيكي”، وضرورة إيجاد خط طيران مباشر لدعم التجارة والسياحة بين البلدين، حيث أبدى دولة رئيس الوزراء استعدادهم لفتح الأجواء الطاجيكية لكل الشركات الراغبة بتوقيع اتفاقية طيران مباشر.