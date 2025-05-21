تطوير القدرات السعودية في الصناعات العسكرية

البلاد – الرياض

دشّن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أمس، شركة “بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة”، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز توطين هذا القطاع الحيوي والإنفاق العسكري المحلي.

وقال في كلمة له ، إن تدشين أعمال الشركة ، يُمثّل خطوة نوعية متقدمة لتعزيز المحتوى المحلي، وبناء القدرات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية”، وبناء منظومة متكاملة لتطوير القدرات وإدارة سلاسل الإمداد ، مؤكدا دعم الهيئة لمثل هذه المبادرات النوعية التي تفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الوطنية والدولية، للإسهام في بناء منظومة عسكرية صناعية راسخة ومستدامة ، بما ينسجم مع مستهدفات توطين الإنفاق العسكري بما يزيد على 50% بحلول 2030.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التركيز على التوطين، وبناء الكفاءات، وتطوير الشراكات الإستراتيجية، بالتوازي مع الالتزام بأعلى معايير التميز التشغيلي.