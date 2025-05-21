تطوير التكامل الصناعي مع قطر

البلاد – الدوحة

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ، سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة.

وأكد الجانبان خلال لقاء ، أمس، على هامش “منتدى قطر الاقتصادي 2025” ، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشكل ركيزة مهمة لتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة وقطر، بما يدعم مستهدفات التنمية والتنوع الاقتصادي للبلدين. واستعرض الخريف مستهدفات ومنجزات برنامج “مصانع المستقبل”، ودوره في دعم رحلة التحول الصناعي للمملكة.