الإقتصاد

تطوير التكامل الصناعي مع قطر

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1446 هـ      21 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدوحة
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ، سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وأكد الجانبان خلال لقاء ، أمس، على هامش “منتدى قطر الاقتصادي 2025” ، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشكل ركيزة مهمة لتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة وقطر، بما يدعم مستهدفات التنمية والتنوع الاقتصادي للبلدين. واستعرض الخريف مستهدفات ومنجزات برنامج “مصانع المستقبل”، ودوره في دعم رحلة التحول الصناعي للمملكة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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